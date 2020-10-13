В школах в Брянске не хватает около 50 учителей: физики, начальных классов, иностранного и русского языков. В этом году в общеобразовательные учреждения на работу приняли 70 молодых специалистов. Но педагогов все равно не хватает.

- Кадровый дефицит устраняется на счет дополнительной нагрузки на работающих учителей, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

Похожая ситуация и в детских садах. В этом году в дошкольные учреждения пришли на работу больше 90 молодых специалистов. Но в детские сады еще требуется около 80 воспитателей и 20 музыкальных работников.

В школах Брянска учится 52 023 ребенка, детские сады посещают 25 692 ребенка.

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