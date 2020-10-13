В Брянске полицейские наказали семь продавцов и покупателей без масок

В Брянске полицейские наказали семь человек, которые нарушили масочный режим. Им выписали административные протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Дела будут рассматривать в суде. На первый раз нарушителям выпишут предупреждение.

Без маски обнаружили продавца магазина «Пафос» и продавца магазина «Лапландия» в Бежице, посетителя магазина «Оптика» в Володарском районе, продавцов павильона «Цветочный дом» и павильона «Рыба» в Советском, парикмахер салона красоты «Пикассо» и менеджера кафе «Лео Пицца» в Фокинском.

Очередной рейд прошел накануне, 12 октября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Всего проверили 83 магазина, точек общественного питания и услуг.

Кстати, на входе во все заведения были объявления об обязательном соблюдении масочного режима, нанесена разметка, имелись антисептики.

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