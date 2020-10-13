В Астраханской области погиб 20-летний брянский военный. Трагедия случилась в ночь на 13 октября.

В сентябре брянские военнослужащие участвовали в учениях "Кавказ-2020". В середине октября они готовились отправиться домой. И грузили технику на железнодорожный состав.

Судя по всему, боевая машина пехоты была плохо закреплена. Она придавила брянского военнослужащего. Травма грудной клетки оказалась смертельной.

Молодой человек недавно поступил на военную службу, сообщает "Брянск.Today". Он заключил контракт и хотел связать свою жизнь с военным делом.

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