Брянские полицейские задержали телефонного мошенника из Самарской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Брянские полицейские задержали 39-летнего жителя Самарской области. Его подозревают в серии телефонных мошенничеств. Установить личность преступника и задержать его удалось по месту жительства вместе с самарскими полицейскими.

Правоохранители осмотрели автомобиль задержанного. В нем нашли 13 мобильных телефонов, пять сим-карт, банковскую карту, а также блокноты и тетради с записями.

На задержанного завели уголовное дело. После завершения процесса его направят в Брянск.

По предварительным данным, телефонный мошенник входил в состав преступной группы. Он обманул потерпевших, это 30 жителей Брянской области, примерно на три миллиона рублей.

Злоумышленники действовали по стандартной схеме. С помощью специального программного обеспечения на номера жертв рассылали типовое смс-сообщение с информацией о блокировке банковской карты и контактным телефоном. Доверие потерпевших вызывал справочный номер, который был похож на номер реальных банков.

Мошенники убедительно исполняли роль «операторов», получали нужные им сведения о банковских картах граждан и с помощью услуги «мобильный банк» переводили деньги на свои счета.

- Сотрудники полиции задержали основной состав преступной группы, установили личности их сообщников, ищут подозреваемых, – сообщают в пресс-службе управления МВД России по Брянской области. - Также устанавливают личности пострадавших от телефонных мошенников.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

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