Брянца осудили за жестокое избиение и угрозу убийством

43-летнего жителя Погарского района осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством.

Суд установил, что 5 июня обвиняемый был в доме у своего знакомого. Хозяин попросил пьяного гостя уйти. В ответ мужчина ударил приятеля по лицу, по голове и в грудь. Потерпевший получил тяжелые травмы.

14 июля он был в гостях у своего другого знакомого и также пьяным. Разозлился на гражданскую жену приятеля, схватил нож и стал угрожать женщине убийством. Кстати, брянец был раньше судим.

- Подсудимый признал свою вину. - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По решению суда, ему предстоит отбыть наказание в виде лишения свободы на 1 год и 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор в действие не вступил.

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