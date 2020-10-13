В брянском "Аэропарке" отменили массовые мероприятия

В Брянске в ТРЦ «Аэропаорк» отменили все массовые мероприятия. Причина - распространение коронавирусной инфекции. Этим решением руководство торгового центра поделилось в социальных сетях. На неопределенный срок перенесли проведение интеллектуальной игры «Аэро квиз».

Напомним, в конце сентября в регионе рекомендуют не проводить массовые мероприятия с участием больше 100 человек.

На 13 октября в Брянской области зафиксировано еще 86 заболевших коронавирусом. Несмотря на рост заболевших, ситуация находится под контролем, сообщают в оперативном штабе.

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