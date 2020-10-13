В Большом Полпине в ДТП погиб водитель иномарки

В поселке Большое Полпино в Володарском районе Брянска в ДТП погиб 23-летний водитель иномарки. Автоавария произошла в понедельник, 12 октября, на улице Инженерной приблизительно в 22.25, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Опель Вектра» ехал от улицы Центральной к улице Шмидта. Он пошел на обгон и выехал на встречную полосу.

Автомобилист не справился с управлением и врезался в фуру «Скания Р8Х400». Водитель «Опель Вектра» от полученных травм скончался на месте.

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