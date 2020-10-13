В Брянской области коронавирусом заболели еще 86 человек. За сутки выздоровели 24 пациента. Такие данные 13 октября опубликовали в оперативном штабе.

За 24 часа выполнили 830 тестов. Общее число исследований, которые провели за все время эпидемии, составляет 192 тысячи 572.

В регионе за все время коронавирусом заболели 10446 человек. Выздоровели - 8264 пациента.

Новых смертей от инфекции не регистрировали. В Брянской области от коронавируса умерли 41 человек.

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