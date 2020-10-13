В Брянске из окна четвертого этажа выпала 12-летняя девочка. ЧП случилось ночью в понедельник, 12 октября, на улице Тарджиманова в Советском районе. Школьница была в это время одна.

Девочка осталась жива. Но находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь сейчас борются врачи.

По факту происшествия полицейские проводят проверку, рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе УМВД России по Брянской области. После нее будут решать, заводить ли уголовное дело.

В следственном комитете факт происшествия подтвердили. Но на место ЧП следователи не выезжали, так как девочка осталась жива.

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