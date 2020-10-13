Брянские грибники встретили в лесу маленького кабанчика

Фото: группа «Подслушано Брянск» в vk.com.

Брянские грибники нашли в лесу маленького кабанчика. Снимками неожиданной встречи они поделились в социальных сетях.

– Приехали за грибочками, а тут нас встретил хрюндик, – рассказали они. – Благо, хоть без своей маман! Хотя сто процентов мамаша где-то рядом! Вроде сначала они кидают их, а потом находят.

По фотографиям видно, что кабаненок совсем не боится людей. Подходит к ним и даже ест предложенную ему пищу.

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