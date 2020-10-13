В Брянской области на карантин из-за коронавируса закрыли районную больницу

В Брянской области растет количество заболевших коронавирусом. Накануне, 12 октября, появилось сообщение, что на карантин закрыли Комаричскую районную больницу. Здесь заболели несколько медработников. Об этом рассказало издание «Брянские новости».

По сообщению оперштаба, Комарический район несколько дней входит в тройку лидеров по заболеваемости COVID-19. Только за минувшие двое суток здесь выявили почти 20 новых заболевших.

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