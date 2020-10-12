В Брянске составили около 70 протоколов за нарушение санитарно-эпидемиологического режима

Подобные рейды продолжатся и в дальнейшем. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с 1 по 11 октября прошли рейды по соблюдению масочного режима в магазинах и предприятиях общепита. За десять дней проверили 633 организации во всех районах города.

Комиссия обращала внимание на разметку для соблюдения социальной дистанции, наличие антисептиков и средств индивидуальной защиты.

За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения составили около 70 административных протоколов. Подобные рейды продолжатся и в дальнейшем, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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