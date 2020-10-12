В Брянске на ярмарке выходного дня купили больше 200 тонн овощей

Ярмарки выходного дня проходят в городе с 22 августа до 7 ноября. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 10 октября в ярмарке выходного дня приняли участие 162 производителя сельскохозяйственных товаров из 15 районов области. Это на 13 хозяйств больше, чем неделей ранее. За минувшую субботу фермеры продали в целом 228 тонн продукции.

Наибольшим спросом пользовался картофель: удалось продать 200 тонн. Картошку продавали от 14 до 20 рублей за килограмм. Также горожане охотно приобретали капусту, свеклу, морковь.

Ярмарки выходного дня проходят в городе с 22 августа до 7 ноября. Уже состоялись восемь овощных базаров. За это время производители реализовали почти 800 тонн овощей и фруктов: картофеля, томатов, яблок, лука, капусты, свеклы, моркови.

Все места для торговли фермерам предоставляют бесплатно, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. Следующая ярмарка запланирована на 17 октября. Торговля будет вестись с 8.00 до 15.00 на четырех площадках.

– в Бежицком районе: улица Клинцовская, территория, прилегающая к дому №60 (у ДК имени Д.Н. Медведева);

– в Володарском районе: улица Пушкина, на территории, прилегающей к стадиону имени Брянских партизан;

– в Советском районе: улицаБрянского Фронта около дома №2, на территории, прилегающей к гипермаркету «Линия-1»;

– в Фокинском районе: улицаБогдана Хмельницкого между домами №№5 и 14.

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