Жители Брянской области перевели мошенникам больше трех с половиной миллионов рублей

Жители Брянской области за неделю «подарили» мошенникам 3 миллиона 597,5 тысяч рублей. В полицию за неделю поступили 19 заявлений от пострадавших, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков и под разными предлогами выманивают данные платежных карт. Затем со счетов доверчивых граждан пропадают все сбережения. По такой схеме в течение минувшей недели своих денег лишились 16 человек. В целом они пополнили карманы злоумышленников на 3 миллиона 569,2 тысячи рублей.

Кроме этого, мошенники используют и другие схема обмана. Так, житель Советского района города Брянска поверил сообщению в социальной сети и перевел «другу» 13 тысяч рублей. Позднее выяснилось, что страницу его приятеля взломали мошенники.

В Володарском районе областного центра 46-летняя сотрудница одной из организаций не заметила подвоха в общении с якобы «поставщиком». Он уверил ее, что все вопросы по сделке с руководством компании решены. Женщина направила на счет злоумышленника 12,3 тысячи рублей.

Трех тысяч рублей лишился 53-летний житель Фокинского района, продававший бытовую технику через специализированный сайт объявлений. Мужчина в разговоре с неизвестным предоставил ему данные своей банковской карты. После этого мошенники списали с его счета все имеющиеся там деньги.

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