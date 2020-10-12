Брянский природоохранный прокурор ушел на пенсию

Как стало известно, брянский природоохранный прокурор Максим Зубко ушел на пенсию по выслуге лет. Его помощник Андрей Фещуков также написал заявление по собственному желанию еще 24 сентября.

Напомним, об отставке брянского природоохранного прокурора заговорили в конце сентября. Первоначально о причине увольнения не сообщалось.

Максим Зубко работал в должности брянского природоохранного прокурора с 2013 года. В 2018 году ему продлили срок полномочий.

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