Фото: ОД «Чистый Брянск».

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области поддержал очередной экорейд волонтеров: вывез собранный мусор, отправил на переработку вторсырье и обеспечил активистов мешками и перчатками.

В минувшую субботу неравнодушные жители нашего города навели порядок в лесу Заставище.

- Полтора года назад мы подписали партнерское соглашение с молодыми, инициативными ребятами из общественного движения «Чистый Брянск», которые при нашей поддержке делают доброе дело и подают пример другим - в свободное от работы и учебы время убирают зоны отдыха от мусора. К сожалению, приведя в порядок зеленую территорию, спустя время, снова приходится туда возвращаться – брянцы пока не научились после отдыха на природе убирать за собой. Мы понимаем, что привить культуру обращения с отходами – дело не одного месяца и даже года, но верим, что совсем скоро все жители нашего региона станут бережно относиться к окружающей среде. И для этого вовсе не обязательно быть экоактивистом, достаточно проявлять свою гражданскую, человеческую позицию и соблюдать простое правило: «Отдохнул на природе - убери за собой!» – прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

А пока… в минувшую субботу на экоуборку вышли 18 человек - и взрослые, и дети. За два часа собрали полтора кубометра мусора и три кубометра вторсырья, которое оправилось на переработку и не осталось в лесу, чтобы разлагаться столетиями и ежедневно наносить вред природе нашего края.