Брянские спортсмены привезли награды из Сочи

С чемпионата России брянские спортсмены вернулись с медалями. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Сочи с 3 по 10 октября состоялся чемпионат России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На турнир приехали представители 49 российских регионов, это около 350 человек.

Брянская делегация продемонстрировала достойную профессиональную форму. Так, представитель центра спортивной подготовки Александр Хрупин показал результат выше мирового рекорда в толкании ядра. Рекорд России в метании копья установил член спортивной адаптивной школы Владислав Аниканов.

Чемпионкой России в толкании ядра стала серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира Светлана Кривенок. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Игорь Лавреев получил золото чемпионата в метании копья.

Показали высокие результаты брянские спортсмены на дистанции 100 метров в гонках класса Race Running «гонки на беговелах». Кроме этого, несколько наших легкоатлетов с поражением опорно-двигательного аппарата заняли вторые и третьи места в различных дисциплинах, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».