В Брянске пенсионер угрожал сестре бензопилой

В Брянске в садовом обществе «Автодорожник» 11 июня 2020 года 63-летний местный житель угрожал родной сестре бензопилой. Конфликт возник из-за использования родительской дачи. Пенсионер повредил работающей бензопилой забор, теплицу и лестницу в доме.

Испуганная 69-летняя женщина восприняла угрозу от брата реально и обратилась в полицию. Агрессивного родственника признали виновным в угрозе убийством. Суд приговорил его к семи месяцам ограничения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».