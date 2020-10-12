Получать пенсию на Мультикарту ВТБ удобно и выгодно

Карта ВТБ для пенсионеров бесплатно оформляется и обслуживается, а на остаток по счету начисляется 4% годовых.

До недавнего времени многие пенсионеры предпочитали получать пенсию наличными. Угроза заражения COVID-19 изменила ситуацию: бесконтактные платежи стали самым безопасным способом расчетов, а зачисление на карту – наименее рискованным вариантом получения положенных выплат. Особенно это актуально для пожилых людей, находящихся в группе риска. О преимуществах банковских карт и новых возможностях Мультикарты ВТБ Мир рассказала управляющий банка в Брянской области Александр Меркушин.

- Почему, на ваш взгляд, пенсионерам удобнее пользоваться банковскими картами и Мультикартой ВТБ Мир в частности?

- Главное преимущество карты – простая и удобная процедура получения пенсии. Средства зачисляются автоматически, а значит, нет необходимости ждать почтальона или выходить из дома, чтобы получить деньги. Кроме того, расплачиваться картой, например, в магазине удобнее и быстрее, чем наличными деньгами, которые уже держали в руках десятки людей. Это особенно важно при нынешней неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Карта ВТБ для пенсионеров бесплатно оформляется и обслуживается, а на остаток по счету начисляется 4% годовых. То есть деньги, которые лежат на карте не потраченными, тоже будут «работать». Предположим, ваши ежемесячные траты по карте составляют больше 10 тысяч рублей, ещё 100 тысяч – ваши накопления, которые хранятся на карте. Значит, ваша Мультикарта Мир за год принесет вам дополнительно почти 6 тыс. рублей. При этом у вас есть постоянный доступ к вашим деньгам, а начисление процентов происходит каждый месяц.

Ещё одно преимущество – программа лояльности «Мультибонус», которая позволяет получать вознаграждение за покупки, просто расплачиваясь картой в магазинах.

- Как работает программа «Мультибонус»?

- При оплате покупок Мультикартой вы получаете вознаграждение, которое зачисляется на бонусный счет программы лояльности «Мультибонус». Затем вы обмениваете его на рубли, товары или услуги в зависимости от выбранной опции. К примеру, при подключении опции «Cash back» размер вознаграждения за покупки будет до 1,5%.

- Можно ли управлять своим счетом дистанционно, не посещая отделения банка?

- Конечно! Для этого нужно установить приложение ВТБ Онлайн на телефон. После этого обладатели Мультикарты МИР в режиме реального времени смогут управлять своими счетами, картами, открывать накопительные счета и вклады, бесплатно совершать переводы как внутри ВТБ, так и на карты других банков с использованием Системы быстрых платежей. С помощью мобильного приложения можно, к примеру, получить на свою карту денежный перевод от детей или перевести с нее деньги на подарки внукам. Мобильное приложение даёт возможность пользоваться всем спектром продуктов банка для частных лиц.

- Если пенсионер принял решение оформить Мультикарту Мир и получать пенсию в ВТБ, что ему нужно сделать?

– Оформить Мультикарту Мир можно в любом отделении банка ВТБ – нужно лишь предъявить паспорт. Есть два варианта: получить моментальную карту сразу в день обращения или же оформить именную – это займет несколько дней. Здесь же, в отделении банка, сотрудники помогут оформить заявление в Пенсионный фонд на получение пенсии на карту - или расскажут, как это сделать самостоятельно.

Напомню, что после зачисления пенсии на Мультикарту Мир вы получите:

- 4% годовых на остаток по счету[1],

- до 1,5% кешбэка за покупки[2]

- дополнительный кешбэк по программе «Привет, Мир» от НСПК и партнеров программы лояльности «Мультибонус»

Срок действия карты - 3 года, оформление и обслуживание бесплатно.

Подробную информацию об условиях предоставления продуктов банка и о тарифах вы можете получить на официальном сайте vtb.ru (0+), а также по первому требованию по всех подразделениях Банка ВТБ(ПАО). Банк ВТБ(ПАО) Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

[1]-4% годовых на остаток по счёту на сумму до 500 000 руб.

[2]- Вознаграждение 1,5% по опциям «Cash back», «Путешествия» и «Коллекция» начисляется за покупки по Мультикарте ВТБ (в т. ч. дополнительным картам в пакете услуг «Мультикарта»). Если сумма покупок составляет менее 10 тыс. руб./мес. (в т. ч. совершённых за пределами РФ), комиссия за обслуживание пакета услуг с расширенным уровнем вознаграждения составляет 249 руб./мес. Максимально бонусируемый оборот — 75 тыс. руб./мес., совершённый на территории РФ.