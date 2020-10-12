В Брянске с 12 по 14 октября проверят водителей автобусов

С 12 по 14 октября в Брянске пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники полиции проконтролируют режим труда и отдыха водителей, проверят соблюдение требований безопасности. Отдельное внимание уделят школьным автобусам.

В Брянской области с начала года зарегистрировали 40 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. В авариях травмы получили 54 человека.

В десяти случаях виновниками ДТП становились водители автобусов. Из-за их невнимательности пострадали 20 человек. За 9 месяцев 2020 года 21 раз пассажиры получили травмы из-за падения в салоне.

Результатом 14-ти столкновений с участием автобусов 25 человек заработали различные ранения. Также с начала года попали под автобус четыре пешехода. Всего за этот год в Брянске выявили более двух с половиной тысяч нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, рассказали в Госавтоинспекции города Брянска.

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