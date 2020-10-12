В Брянской области с начала года на железной дороге произошло три аварии с автомобилями. Такое же количество ДТП случилось и за аналогичный период прошлого года. Основной причиной столкновений становится нарушение автомобилистами правил пересечения железнодорожных переездов.

Для профилактики аварий железнодорожники проводят капитальный и текущий ремонт путей. В 2020 году в регионе отремонтировали 8 переездов. До конца года планируют заменить три заградительных устройства и заасфальтировать один переезд.

В 2021 году заменят резинокордовое покрытие на 4 переездах, капитально отремонтируют один и выполнят текущий ремонт на 12 переездах, рассказали в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

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