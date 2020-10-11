Когда начнут массово прививать от коронавируса в Брянской области

Предполагается, что массовая вакцинация от «COVID-19» начнется на Брянщине в ноябре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Брянскую область, как и в другие регионы ЦФО, уже поступила первая партия отечественной вакцины от коронавируса «Cпутник V». Ее объем составил 42 дозы. Первым препарат укололи медикам и учителям, находящимся в группе риска.

Предполагается, что массовая вакцинация от «COVID-19» начнется на Брянщине в ноябре.

– Вакцинация у нас протекает в рамках третьего этапа испытаний, – прокомментировал директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков. – Я думаю, этот этап в конце октября благополучно закончится, и мы начнем прививать не только наиболее уязвимый контингент, но и все население Брянской области.

Дал чиновник и прогноз на счет улучшения эпидемиологической ситуации в регионе. Таковое он ожидает к Новому году.

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