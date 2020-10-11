В Брянске мотоциклисту-«Бэтмену» выписали штраф за нарушение ПДД

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

Административные материалы составили на мотоциклиста в костюме "Бэтмена" разъезжающего по Брянску. Подробности инцидента рассказали в отделе ГИБДД по городу.

10 октября в областном центре мотоциклисты закрыли сезон мотопробегом. В этот же день сотрудники Госавтоинспекции устроили рейд по пресечению нарушений ПДД мотоциклистами. Помимо обычных патрулей на улицах города дежурили "скрытые".

В итоге в поле зрения правоохранителей попали водители мототранспорта. В частности, их внимание привлек 37-летний брянец, разъезжающий по Фокинскому району в костюме "Бэтмена". После проверки на этого мотоциклиста составили несколько протоколов – за нарушение ПДД и неуплату имеющихся штрафов.

Кстати, всего за субботний рейд автоинспекторы пресекли 31 нарушение Правил дорожного движения.

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