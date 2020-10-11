В Брянской области снизился коэффициент коронавируса

На Брянщине коэффициент распространения коронавируса снизился с 1,2 до 1,16. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области зафиксировали незначительное снижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции. На утро воскресенья, 11 октября, он равен 1,16.

Показатель рассчитали на основе статистических данных регионального оперштаба. Суточное изменение составило четыре сотых: коэффициент снизился с 1,2 до 1,16.

Коэффициент необходим для оценки эпидемиологической стабильности региона. Он указывает сколько человек успевает заразить каждый заболевший до своей изоляции. Для расчета берут последних суточных приростов. А затем сумму четырех самых последних делят на сумму последующих. Значение должно быть меньше единицы.

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