За сутки коронавирус выявили у 92 брянцев

Всех заболевших коронавирусом в Брянской области теперь 10275. Фото: Алексей БУЛАТОВ

92 случая коронавирусной инфекции зарегистрировали Брянской области за последние сутки. Обновленную статистическую информацию по COVID-ситуации в регионе обнародовал оперативный штаб утром в воскресенье, 11 октября.

Всех заболевших в Брянской области теперь 10275. Из них 8197 человек уже смогли победить инфекцию. Непосредственно в минувшие 24 часа опасный диагноз сняли у 85 пациентов.

Новых смертей в отчетный период не произошло. Их по-прежнему 42.

Сейчас Брянская область занимает 34 место в России по суммарному числу инфицированных с начала пандемии. Кстати, на 35-й строчке рейтинга расположилась соседняя Калужская область. А на 38-й – Орловская. Там заболевших 9914 и 9434 соответственно.

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