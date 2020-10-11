Брянец сломал грудину в ДТП с грузовиком под Карачевом

Два автомобиля столкнулись в Карачевском районе Брянской области рано утром в субботу, 10 октября. Пострадал один человек. У него – "перелом грудины".

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 05.35 на 91-м километре автодороги Орел-Брянск-Смоленск. Дорогу не поделили УАЗ Патриот и "Рено Мастер" (это малотоннажный грузовик).

По предварительной информации, столкновение спровоцировал 58-летний водитель отечественного автомобиля. Он следовал со стороны Карачева в сторону Брянска. И утратил управление над машиной (уснул). В итоге брянец налетел на "Рено", который ехал в попутном направлении и начал поворачивать налево.

– В результате ДТП пострадал водитель УАЗ Патриот, – рассказывают в региональной Госавтоинспекции. – Медики у него диагностировали «ушиб грудной клетки и перелом тела грудины». Больного отпустили домой, назначив лечение.

Кстати, всего в прошедшие сутки – субботу, 10-го – на брянских дрогах случилось две автоаварии пострадавшими. Вторую зафиксировали в Жуковском районе. Там пострадали молодой человек и девушка. Подробнее об этом здесь.

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