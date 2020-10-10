В Брянске назвали причину серии ДТП на улице Красный Маяк

Фото: УГИБДД по Брянской области.

Сразу несколько ДТП произошло на улице Красный Маяк в Володарском районе около 16.00 в субботу, 10 октября. В причине этого разбирались сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Информация о происшествиях поступила в дежурную часть примерно в одно время. По вызовам выехали полицейские. Выяснилось, что причиной автоаварий послужила разлитая на проезжей части битумная мастика. Она существенно снизила качество сцепления шин и дорожного покрытия.

Виновника инцидента оперативно установили. Им оказался водитель грузового фургона «Хендай». Мужчина перевозил бочку с битумной мастикой. Поворачивая с улицы Никитина на улицу Красный Маяк, она опрокинулась и жидкость стала выливаться на проезжую часть.

– В отношении водителя иномарки составлен административный материал по статье «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», – уточнили в ГИБДД. – Нарушителю предстоит заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

По состоянию на 20.20 субботы, 10-го, последствия происшествия устранены.

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