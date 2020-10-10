В серьезном ДТП под Жуковкой пострадали водитель и девушка

Два автомобиля столкнулись на 190-м километре автодороги "Орел-Брянск-Смоленск"в Жуковском районе. Фото: Сергей ГАПОН

Два человека – девушка и молодой мужчина – пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Жуковском районе в субботу, 10 октября. Произошло столкновение двух иномарок, сообщает УГИБДД по Брянской области.

Автоаварию зафиксировали в 14.48. Два автомобиля столкнулись на 190-м километре автодороги "Орел-Брянск-Смоленск".

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 28-летний водитель "ВМВ 525". Тот двигался в сторону Смоленска. И во избежание столкновения с попутной машиной резко затормозил. В результате этого автомобиль оказался на встречной полосе, где ехал "Фольксваген Поло".

– В результате ДТП 21-летняя пассажирка и водитель автомобиля «Фольксвагена» доставлены в медицинское учреждение, – уточнили в ГИБДД. – По факту происшествия проводится проверка. Она установит причины и условия совершения столкновения.

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