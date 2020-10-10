В международном "Добровидении-2020" поучаствует брянская "Ватага"

Фото: vk.com, группа "Ансамбль народной музыки "ВАТАГА" (Брянск)".

Ансамбль "Ватага" представит Брянскую область в V-м Международном музыкальном фестивале народной песни "Добровидение-2020". Он стартует в Санкт-Петербурге в субботу, 10 октября.

Фестиваль - двухдневный. На 10-е число назначен так называемый соревновательный день. А в воскресенье состоится гала-концерт и церемония награждения победителей.

В пятом по счету "Добровидении" примут участие десятки коллективов из разных стран и регионов России. Те представят многообразие вековых традиций национальной музыкальной культуры, отмечают организаторы.

Так, в первой части фестиваля коллективы "оживят" музейные экспонаты. Артисты выступят в тематических залах, посвященных народам, населявшим Российскую империю и Советский Союз, расскажут историю песен и танцев, обрядов...

– Брянские музыканты примут участие во всех мероприятиях фестиваля, а также в съемках популярной передачи Первого канала "Играй, гармонь!", – уточнили в администрации Брянской областной филармонии.

Трансляцию «Добровидения» можно увидеть на телеканалах "Культура", "Санкт-Петербург", "5 канал", "СПАС", "Первый канал", а также в сети интернет.

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