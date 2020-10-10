носимаску: в Брянске на бой с коронавирусом призвали Пересвета и Баяна

Предупредительный мем, нацеленный на борьбу с коронавирусной инфекцией, распространил региональный оперштаб в субботу, 10 октября. Вслед за Юрием Гагариным, маску нацепили Александру Пересвету на Покровской горе.

Картинку обработали в фоторедакторе. В итоге на лице великого русского воина появилась медицинская маска. Этим же средством защиты снабдили певца и сказителя Баяна. Также в уста героев вложили призыв носить маски и образовывать руки антисептиком. Процитируем:

Баян: Пересвет, как победить нам коронавирус?

Пересвет: Баян, песнями тут не поможешь! Надо маску носить и руки обрабатывать!

Аналогичную маску ранее надели на Юрия Гагарина, шагающего по бульвару в свою честь.

Флешмоб #носимаску активно обсуждают пользователи соцсетей в комментариях.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».