В Брянске сообщили о подорожании проезда в маршрутках на 5 рублей

Стоимость проезда в некоторых маршрутных такси вырастет на 5 рублей. Такая информация просочилась в региональные СМИ в субботу, 10 октября. Официально ее пока не подтвердили.

Предварительно, повышение цен произойдет на двух маршрутах - №170 и 177. Так, первый связывает областной центр (отправляется от Центрального рынка) и Глинищево. А второй идет из Глинищево в Супонево (маршрут пролегает через Мичуринский, Путевку и автовокзал в Советском районе).

Так, с 12 октября стоимость одной поездки обойдется не в 40, а в 45 рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».