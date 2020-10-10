В Брянске сфотографировали огромную ночную КТ-очередь

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске сфотографировали и выложили в социальные сети огромную очередь на КТ-исследование. Скопление людей наблюдали у городской больницы №4, которая работает с коронавирусными больными.

Все очередники ожидали компьютерной томографии легких. Это исследование позволяет выявить патологические изменения в легочной ткани, в том числе пневмонию.

Автор поста уточнил, что фото сделано поздно вечером в пятницу, 9 октября. Прибывшим по «скорой» брянцам либо же пришедшим самостоятельно, имея направление терапевта, пришлось провести в одной очереди несколько часов. У некоторых была высокая температура.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях.

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