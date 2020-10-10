Коронавирус выявили у 91 брянца за сутки

Общее число заболевших коронавирусом на Брянщине достигло 10183. Фото: Анна ЛЕВКИНА

91 случай коронавирусной инфекции зарегистрировали в Брянской области за последние сутки. Статистическую информацию о COVID-ситуации распространил региональный антивирусный штаб утром в субботу, 10 октября.

Общее число заболевших достигло 10183.

Первая тройка муниципалитетов осталась прежней: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех инфицированных там 4334, 937 и 579 соответственно.

На отчетную дату выздоровели 8112 брянцев. Их контрольные тесты на коронавирус оказались отрицательными. В последние сутки опасный диагноз сняли 71 пациенту.

За 24 часа в брянских лабораториях выполнили рекордное количество тестов – 2336.

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