На «Полтиннике» в Брянске заметили каркас будущего бизнес-центра

Фото: издание "Брянские новости".

У подземного перехода на «Полтиннике» в Брянске началось строительство бизнес-центра. Металлический каркас на участке горожане заметили в пятницу, 9 октября. Информация об этом «ушла» в социальные сети и региональные СМИ.

Местом строительства стала территория у сквера Комсомольский в Советском районе. Она практически вплотную прилегают к переходу.

Паспорт объекта вывесили на ограждении еще в 2016-м. Из него следовало, что участке возведут многофункциональное здание – с офисными помещениями и торговыми павильонами. Предполагалось, что работы завершат в течение года. А площадь двухэтажного здания составит 1228,84 квадратных метра.

Тем не менее, долгое время работы на объекте не велись. А активизировались только сейчас. Стройку активно обсуждают пользователи в комментариях. Некоторые не уверены, что будущий бизнес-центр гармонично впишется в архитектурный облик города.

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