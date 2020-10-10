«Чернобыльский» статус сохранят 749 брянским населенным пунктам

Радиационную обстановку в брянских зонах, пострадавших от чернобыльской аварии, оценила рабочая группа. Фото: Евгения ГУСЕВА

749 населенным пунктам региона сохранят так называемый «чернобыльский» статус. Соответствующее решение приняли депутаты Брянской облдумы на заседании комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС в четверг, 8 октября, сообщает пресс-служба заксобрания.

Предварительно народные избранники проанализировали выводы рабочей группы. Она оценивала радиационную обстановку в зонах, пострадавших от чернобыльской аварии.

Отмечалось, что сейчас в Брянской области расположено 749 населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздействию. Полученные данные позволили не исключать их из перечня, а также не менять закрепленный за ними статус.

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