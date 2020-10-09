В Брянске единственную не работающую котельную обещают запустить в воскресенье

Единственная недействующая котельная находится в Бежице на улице Комсомольской. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске единственную не работающую котельную обещают запустить в ближайшие выходные. На сегодняшний день в городе полностью функционируют практически все поставщики тепла.

Единственная недействующая котельная находится в Бежице на улице Комсомольской. К ней подключены 22 здания, в том числе 15 жилых домов, областной наркодиспансер, детский сад «Зернышко» и несколько административных зданий.

Ведомственную котельную не смогли вовремя подключить из-за утечки воды в системе. Сейчас место водопотери установлено и локализовано, систему начали заполнять водой. Планируется, что котельная начнет вырабатывать тепло в ближайшее воскресенье, во второй половине дня, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

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