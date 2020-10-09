В Брянске задержали крупного распространителя наркотиков

В Брянске прямо на улице задержали подозрительного гражданина, который оказался крупным наркосбытчиком. При досмотре в карманах у мужчины полицейские обнаружили несколько свертков с 30 граммами порошкообразного вещества. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик: соль.

При обыске дома у задержанного нашли еще 43 пакетика, в которых в целом обнаружили около 200 граммов наркотиков для «закладок». Выяснилось, что ранее не судимый 40-летний житель Брянска откликнулся на предложение от незнакомца в интернете подработать «закладчиком».

На данный момент задержанный находится под стражей. На него завели уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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