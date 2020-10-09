В Брянске 10 октября ограничат движение по улице Фокина

Водителям рекомендуют использовать альтернативные пути передвижения.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске в течение субботы, 10 октября, будет ограничено движение автомобилей по улице Фокина от проспекта Ленина до улицы Калинина.
Рабочие проведут демонтаж старых электрических опор в рамках капитального ремонта дороги.
Водителям рекомендуют использовать альтернативные пути передвижения, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
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