Клиенты ВТБ в ЦФО чаще всего совершают покупки во вторник

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По вторникам клиенты ВТБ-жители Центрального федерального округа совершили 20% всех покупок по итогам 9 месяцев 2020 года. По данным эмиссионного бизнеса ВТБ, реже всего клиенты банка, проживающие в центральной России, осуществляют транзакции по понедельникам, но именно в первый день недели они совершают самые дорогие покупки.

Вторым по частоте и объему транзакций у клиентов ВТБ из центральных регионов по итогам трех кварталов стала среда – на нее приходится 17% покупок по количеству и 18% по стоимости. В четверг и пятницу клиенты банка тратят одинаковые суммы – 14% от общего средненедельного объема, а в субботу и воскресенье несколько снижают покупательскую активность (13% по количеству и объему транзакций). Меньше всего транзакций проходит в понедельник – 7% по количеству покупок и 8% по объему. Однако именно в первый рабочий день средний чек самый высокий – 1009 рублей (при общероссийском показателе в 848 рублей). Самый низкий средний чек зафиксирован в субботу – 806 рублей (по России – 712 рублей).

В сентябре тренд изменился – более четверти всех покупок клиентов ВТБ за неделю приходилось на среду (25%). Еще 16% транзакций совершалось во вторник, на третьем месте – пятница (15%). Меньше всего клиенты банка из ЦФО по-прежнему тратились в понедельник – расходы по картам ВТБ в первый день недели составляли всего 6% от средненедельного объема. Средний чек в «день тяжелый» также был самым высоким – 1009 рублей, самый низкий средний показатель фиксировался в субботу – 822 рубля.

«Мы видим, что лидером по тратам во вторник, как и в другие дни недели, являются продукты питания – на них приходится треть всех ежедневных расходов клиентов и порядка половины всех транзакций за неделю. Второе место по доле расходов по картам занимает покупка одежды – на нее приходится около 7% трат, а самыми популярными днями для шопинга являются вторник и среда. На третьем месте – расходы на топливо, в среднем на бензин приходится 5% расходов по картам», - отмечает Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

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