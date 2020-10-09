В Брянске пенсионер сбил 33-летнего велосипедиста

В Брянске 8 октября около пяти часов вечера на улице Делегатской 67-летний водитель автомобиля «Форд Фиеста» при повороте в сторону улицы Сахарова сбил 33-летнего велосипедиста, который ехал по краю дороги в сторону улицы Стасова.

По предварительным данным, в ДТП велосипедист получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Также у него диагностировали ушиб темени и скулы. Пострадавшего отпустили домой с назначением лечения.

Сообщается, что велосипедист был в шлеме. Это позволило избежать более серьезных травм. В региональной Госавтоинспекции призывают любителей велопрогулок всегда использовать защитную экипировку.

Только в октябре в Брянской области произошло шесть аварий с участием велосипедистов. В результате два человека погибли, четыре – получили различные травмы, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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