Руководитель брянского автотранспортного предприятия утаил от государства 6 миллионов рублей

С мая 2018 года по апрель 2019 года главный бухгалтер унечского пассажирского автотранспортного предприятия по поручению директора расходовал на нужды учреждения средства из кассы без зачисления их на расчетный счет.

Это делалось для того, чтобы деньги не были списаны в счет погашения задолженности по налогам и страховым взносам. Так директор организации утаил от государства больше 6 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела по обвинению в сокрытии крупной суммы завершено. Дело направлено в суд, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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