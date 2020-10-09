На брянских дорогах с 9 по 11 октября проконтролируют безопасность обгона

В Брянской области с 9 по 11 октября пройдет оперативно-профилактическая акция «Безопасный обгон». Сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют безопасность маневров на дорогах.

В 2020 году в регионе произошло 75 аварий из-за опасного выезда машин на встречную полосу. В ДТП погибли 26 человек, различные травмы получили – 108.

К административной ответственности за выезд на «встречку» привлекли 2196 автомобилистов, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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