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На брянских дорогах с 9 по 11 октября проконтролируют безопасность обгона

В 2020 году из-за опасных маневров на дорогах погибли 26 человек
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области с 9 по 11 октября пройдет оперативно-профилактическая акция «Безопасный обгон». Сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют безопасность маневров на дорогах.

В 2020 году в регионе произошло 75 аварий из-за опасного выезда машин на встречную полосу. В ДТП погибли 26 человек, различные травмы получили – 108.

К административной ответственности за выезд на «встречку» привлекли 2196 автомобилистов, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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