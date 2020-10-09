Главврач брянской больницы напомнила об опасности коронавируса

Главный врач брянской городской больницы №4 Светлана Хандожко напомнила землякам о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

– Большое количество жителей Брянска не верит в ковидную инфекцию и не соблюдает санэпидрежим: не носит маски, не обрабатывает руки, находится в местах общего пользования, не соблюдая дистанцию, – отметила она

По словам специалиста, это привело к росту числа заболевших коронавирусом. В Брянской области на сегодняшний день выявлено больше 10 тысяч случаев заболевания. Только за минувшие сутки в регионе инфекцию обнаружили у 92 человек.

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