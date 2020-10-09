ООО ФСК «Мостоотряд-47» приглашает на работу

ФСК Мостоотряд-47 входит в состав Группы компаний 1520 – крупнейшего российского холдинга в области железнодорожного проектирования и строительства.

ФСК Мостоотряд-47 входит в состав Группы компаний 1520 – крупнейшего российского холдинга в области железнодорожного проектирования и строительства.

Это слаженная профессиональная команда, занятая в сфере мостостроения, 22 года опыта строительства и ремонта мостов, в штате компании трудятся более 1500 человек.

ООО ФСК «Мостоотряд-47» на постоянную работу требуются:

Производитель работ з/п 75000-80000 рублей

Мастер СМР з/п 55000-65000 рублей

Сигналист (обучение, продление удостоверения по профессии за счет организации), з/п 40 000 рублей

Штукатур-маляр з/п 40 000 рублей

Арматурщик з/п 40 000 рублей

Плотник з/п 40 000 рублей

Бетонщик з/п 37 000 рублей

Каменщик з/п 37 000 рублей

Электрогазосварщик з/п 43 000 рублей.

Электросварщик з/п 39 000 рублей.

Монтажник стальных и железобетонных конструкций 43 000 рублей.

Вахтовый метод работы 15/15 или 30/30

Проживание, горячее трехразовое питание предоставляются бесплатно, выдается спецодежда. Компенсируются затраты на проезд до места работы и обратно. Оформление по ТК РФ.

Звоните:8(499)917-15-20;8-917-504-03-26; 8(985)441-02-67 Viber, WhatsApp

сайт : https://m-47.ru

г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, д.44.

Схема проезда:

Добраться из Москвы метро Теплый Стан маршрутка №512 до пос. Шишкин Лес (Первая автобусная остановка называется "Рынок"). Далее сзади за остановкой на расстоянии 200 метров - база Мостоотряд-47.

реклама.