В Брянске ночью 10 октября ограничат движение транспорта в Советском районе

Автомобилистов просят использовать альтернативные пути объезда.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске с полуночи до шести утра 10 октября ограничат движение автотранспорта в Советском районе на перекрестке улицы Красноармейской и переулка Иванюты.
Ограничение связано с земляными работами по врезке газопровода. Автомобилистов просят использовать альтернативные пути объезда, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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