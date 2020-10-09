В Брянске ночью 10 октября ограничат движение транспорта в Советском районе

Автомобилистов просят использовать альтернативные пути объезда. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с полуночи до шести утра 10 октября ограничат движение автотранспорта в Советском районе на перекрестке улицы Красноармейской и переулка Иванюты.

Ограничение связано с земляными работами по врезке газопровода. Автомобилистов просят использовать альтернативные пути объезда, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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