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В Брянске ночью 10 октября ограничат движение транспорта в Советском районе

На перекрестке улицы Красноармейской и переулка Иванюты проведут земляные работы
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Автомобилистов просят использовать альтернативные пути объезда.

Автомобилистов просят использовать альтернативные пути объезда.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с полуночи до шести утра 10 октября ограничат движение автотранспорта в Советском районе на перекрестке улицы Красноармейской и переулка Иванюты.

Ограничение связано с земляными работами по врезке газопровода. Автомобилистов просят использовать альтернативные пути объезда, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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