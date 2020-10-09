В Брянске скончалась доцент БГУ Наталья Мельникова

Фото: официальный сайт "БГУ".

В Брянске 8 октября на 68 году жизни скоропостижно скончалась кандидат педагогических наук, доцент БГУ Наталья Мельникова. Об этом сообщили на сайте университета.

Наталья Алексеевна проработала в вузе 37 лет. Прошла путь от ассистента до ведущего доцента кафедры педагогики. В 2003 году она успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему патриотического воспитания молодежи.

Коллеги запомнили ее как позитивного, энергичного и жизнелюбивого человека. Редакция «Комсомольской правды – Брянск» выражает соболезнования родным и близким Натальи Алексеевны.

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