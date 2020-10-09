Тротуары на проспекте Станке Димитрова уже несколько лет требуют пристального внимания. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянске начали ремонт Театральной площади. Территорию огородили, на место привезли новую тротуарную плитку. Ранее сообщалось, что ступеньки на площади начали постепенно разрушаться.

Реконструкцию активно обсуждают горожане. Многие жители считают, что Театральная площадь находится далеко не в самом удручающем состояние. В городе есть места, которые намного больше нуждаются в ремонте.

К примеру, тротуары на проспекте Станке Димитрова уже несколько лет требуют пристального внимания. Плитка на них разрушилась настолько, что создает трудности для пешеходов, велосипедистов и мам с колясками.

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