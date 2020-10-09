ВТБ до конца года выпустит 1 млн новых Мультикарт

Фото: "ВТБ".

Банк ВТБ с 20 июля выпустил свыше 500 тыс. Мультикарт нового формата, спрос на них за этот период вырос более чем на 20%. На обновленный продукт сейчас приходится более 90% эмиссии дебетовых карт банка. До конца года банк планирует выпустить свыше 1 млн новых Мультикарт. Об этом заявил в ходе пресс-брифинга член правления ВТБ Святослав Островский.

Новая бесплатная карта позволяет подключать через ВТБ Онлайн программу лояльности - этой возможностью уже воспользовались более 350 тыс. клиентов. Чаще всего они выбирали кешбэк за покупки и опцию «Сбережения», позволяющую увеличить процент по сбережениям при использовании карты.

Спрос на цифровую Мультикарту с запуском нового продукта увеличился на 25%. POS-оборот по цифровым Мультикартам с момента перезапуска достиг 2,5 млрд рублей.

«Перезапуск дебетовой Мультикарты стал одним из ключевых этапов по улучшению цифрового пути клиента. Мы предложили уникальный продукт для российского рынка – бесплатную карту с возможностью самостоятельно онлайн выбирать нужные опции и настраивать программу лояльности. Рост продаж объясняется тем, что новая Мультикарта отвечает потребностям большинства действующих и потенциальных клиентов. Мы продолжим развивать Мультикарту как комплексный продукт для дистанционного управления финансами, включающий кредитные, сберегательные и инвестиционные инструменты. До конца года мы планируем расширить перечень предлагаемых клиентам опций, выпустить цифровую кредитную карту и организовать доставку Мультикарт в 30 городах России», - отмечает Святослав Островский, член правления банка ВТБ.

Перезапуск дебетовой Мультикарты состоялся 20 июля. Помимо бесплатного обслуживания, обновленная карта дает возможность настраивать все нужные опции в дистанционных каналах обслуживания, в том числе программу лояльности.

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