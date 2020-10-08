В Брянске открылся обновленный памятник Трем Героям

Участники митинга возложили к памятнику цветы и запустили в небо воздушные шары. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска прошла торжественная линейка, посвященная 50-летию со дня открытия памятника Трем Героям. Около лицея №27 собрались представители власти, сотрудники и учащиеся лицея, жители района.

К юбилейной дате обелиск отремонтировали по программе инициативного бюджетирования. С таким предложением выступили активисты территориального общественного самоуправления «Тихий».

Подрядчики почистили монумент, установили новые бортовые камни, обновили лестницу у памятника, сделали ремонт гранитной клумбы и тумбы флагштока.

Участники митинга возложили к памятнику цветы и запустили в небо воздушные шары, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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