В Брянске приняли в эксплуатацию сквер «Литий»

На обновление сквера направили 35 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 8 октября приняли в эксплуатацию сквер «Литий». Комиссия поблагодарила строителей за качество и высокие темпы работы. Незначительные замечания касались газонной травы, которую подрядчики обещали досеять в ближайшее время.

Новый сквер будет обслуживать городское дорожное управление. Сейчас рядом с местом отдыха ремонтируют дорогу и тротуары. А во время реконструкции здесь проложили ливневую канализацию.

На обновление сквера направили 35 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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